Игровой автомат Extra Chilli (Bonanza 2) создан компанией Big Time Gaming. Производитель игр казино Big Time Gaming (BTG), который создал игровой автомат Extra Chilli Megaways знаком многим игрокам! Ведь провайдер Big Time Gaming выпустил такие знаменитые игровые автоматы как: Bonanza Megaways Danger Hight Voltage Megapays Star Clusters Who wants to be a Millionaire Megapays Lil Devil White Rabbit Megaways Opal ...